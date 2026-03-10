Дерзкий захват рынка: китайцы теснят BMW и Mercedes по всему миру

По итогам 2025 года объем экспорта готовых машин из Китая перешагнул отметку в 7 миллионов единиц. Этот показатель на 21 процент превышает результаты предыдущего года. Параллельно компании из КНР разворачивают сборочные производства за рубежом, закрепляясь в новых регионах.

Наибольшего влияния китайские бренды достигли на пространстве СНГ. В России их официальная рыночная доля зафиксирована на уровне 52 процентов. Если же учитывать автомобили местных марок, построенных на китайских платформах, влияние оказывается еще весомее. В Беларуси почти половина продаж (46 процентов) приходится на модели из КНР, причем значительная их часть реализуется под национальным брендом Belgee. Высокие показатели фиксируются в Казахстане (39 процентов), а также в Египте, Израиле и Чили, где доля варьируется от 32 до 37 процентов.

В странах Азии и Латинской Америки проникновение также уверенно растет. В Таиланде китайские автомобили занимают 23 процента рынка, в Уругвае — 22 процента, в Мексике — около 19 процентов. Европа пока демонстрирует более скромный результат — в среднем 6 процентов, однако темпы роста там оцениваются как высокие, особенно в сегменте электромобилей. При этом китайские компании продолжают активно предлагать и традиционные машины с двигателями внутреннего сгорания.

Сложнее всего китайским маркам приходится на рынках США, Японии и Южной Кореи, где действуют политические и экономические барьеры. Тем не менее, по оценкам экспертов, среднемировая доля автомобилей из КНР (исключая сам Китай) уже превысила 10 процентов.

Аналитик отмечает, что индустрия обладает колоссальными производственными мощностями и продолжает искать новые каналы сбыта. За последние годы китайские компании превратились из нишевых игроков в серьезных конкурентов, предлагая технику, привлекательную не только ценой, но и современными технологиями. Если тенденция сохранится, прогнозирует Целиков, в перспективе нескольких лет модели из КНР войдут в число лидеров продаж на многих рынках планеты.