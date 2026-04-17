Десант из 80 человек: волонтеры ЕР помогают жителям Черной Речки выносить мусор и откачивать воду после разлива Томи

В деревню Черная Речка Томского района, пострадавшую от весеннего разлива рек, 17 апреля высадился масштабный волонтерский десант «Единой России». Как сообщается, в состав отряда вошли более восьмидесяти человек, включая депутатов городской и районной дум, а также рядовых членов и сторонников партии. Добровольцы прибыли для оказания адресной помощи местным жителям, чьи домовладения оказались в зоне подтопления, передает Tomsk.Ru .

Это уже не первый выезд партийных активистов в пострадавшие районы. Ранее волонтеры проводили профилактические обходы и информировали население о необходимых мерах безопасности в преддверии паводка. С самого начала чрезвычайной ситуации в местном Доме культуры функционирует оперативный штаб, который за все время работы принял более пятисот обращений от граждан. Спектр запросов варьируется от откачки воды и расчистки дворов до вывоза мусора.

Депутат Думы города Томска и участник десанта Илья Леонтьев подчеркнул, что задача волонтеров заключается в том, чтобы оперативно и адресно помогать людям справляться с последствиями стихии, особенно тем, кто не в состоянии сделать это самостоятельно. Он отметил, что партийцы стараются быть именно там, где их поддержка наиболее востребована. За сегодняшний день добровольцы отработали с максимальной нагрузкой, выполнив двадцать одну заявку, в то время как в обычные дни штаб обрабатывает в среднем по десять обращений. Основные силы были брошены на вынос мусора с придомовых территорий и его погрузку в спецтехнику для последующей утилизации. Вся работа координируется в тесном взаимодействии с администрациями Томского района и Заречного сельского поселения.

Несмотря на то, что ситуация в регионе остается напряженной из-за ледового затора на реке Томь, партийный актив не намерен прекращать работу. Волонтеры продолжат оказывать адресную поддержку до тех пор, пока в ней будет сохраняться потребность, а прием заявок от населения ведется в ежедневном режиме.