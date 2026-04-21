В ООН заявили о тысячах нарушений пасхального перемирия
Небензя: Россия зафиксировала более 6,5 тыс. нарушений перемирия за 32 часа
Во время действия пасхального перемирия было зафиксировано не менее 6,5 тысячи нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
По его словам, речь идет о периоде в 32 часа, в течение которого, как утверждает российская сторона, происходили обстрелы, в том числе по гражданским объектам. В результате среди мирного населения есть погибшие и раненые.
Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация вокруг конфликта на Украине. Небензя отметил, что Киев, в свою очередь, обвинил Россию в несоблюдении режима прекращения огня.
Российский дипломат подчеркнул, что, несмотря на зафиксированные нарушения, временное перемирие позволило части верующих отметить Пасху в более спокойной обстановке.
При этом он добавил, что данная инициатива не должна рассматриваться как шаг к долгосрочному прекращению боевых действий. По его словам, Москва выступает за более широкое и устойчивое урегулирование, которое предполагает устранение причин конфликта.
