Врач предупредил об опасности ватных палочек для ушей

Привычка чистить уши ватными палочками может быть небезопасной, сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на врача-отоларинголога «СМ-Клиника» для детей Алигусейна Алиева.

Специалист отметил, что многие ошибочно воспринимают ушную серу как загрязнение, которое необходимо регулярно удалять. Однако на самом деле она выполняет важные функции: защищает слуховой проход от бактерий, увлажняет кожу и поддерживает естественный баланс микрофлоры.

По словам врача, использование ватных палочек чаще не очищает ухо, а, наоборот, проталкивает серу глубже. Это может привести к образованию серных пробок и даже временной потере слуха. Кроме того, при неосторожных движениях легко повредить нежную кожу внутри уха, что создает риск воспаления.

Отдельную опасность представляет вероятность травмы барабанной перепонки. Хотя такие случаи редки, последствия могут быть серьезными и требовать длительного лечения.

Особое внимание специалист рекомендует уделять детям. Из-за резких движений во время процедуры риск повреждений значительно возрастает. Даже специальные палочки с ограничителями не гарантируют безопасности.

Медик подчеркнул, что ухо обладает способностью к самоочищению: во время разговора и жевания сера постепенно выходит наружу естественным образом. Поэтому достаточно аккуратно удалять ее только с внешней части уха, не проникая внутрь.

Таким образом, чрезмерное вмешательство в естественные процессы может принести больше вреда, чем пользы, и правильная гигиена не требует глубокого очищения.

