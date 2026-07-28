«Стандартные 650 тысяч». Лимиты устарели. В ГД призвали увеличить возврат за квартиру

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил о необходимости пересмотра размеров налоговых вычетов при покупке недвижимости и уплате ипотечных процентов. По мнению парламентария, действующие лимиты не отвечают текущей экономической ситуации, сообщает ТАСС.

По его словам, для поддержки граждан на жилищном рынке требуется введение дополнительных мер. В частности, депутат выступил за распространение налогового вычета и на приобретение «второй квартиры».

«И с учетом роста инфляции, я думаю, что размер налогового вычета должен быть увеличен», — отметил политик, добавив, что это изменение вполне реализуемо.

На сегодняшний день предельная сумма имущественного вычета ограничена 2 млн рублей на покупку или строительство жилья и 3 млн рублей — по процентам за ипотеку. Как уточняется в материалах агентства, при ставке НДФЛ в 13% максимальный возврат составляет 260 тыс. и 390 тыс. рублей соответственно . Установленные нормативы не корректировались с 2014 года, тогда как цены на рынке жилья и инфляционная нагрузка на семьи за это время существенно выросли.

Ранее сообщалось о том, что семейную ипотеку продлили до 2030 года с новыми правилами с 1 февраля.