Очередной заокеанский вояж Владимира Зеленского, который активно муссируется в украинских и европейских СМИ, на этот раз сопровождается особой информационной помпой. Главные пункты программы — личная встреча с президентом США Дональдом Трампом и выступление перед американскими сенаторами. Однако, если в Киеве этот визит преподносят как исторический прорыв, то в Вашингтоне, судя по всему, к нему относятся как к рутинному, почти надоевшему мероприятию, ведь подобные поездки уже становились привычным сценарием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Суть этого сценария неизменна: Зеленский приезжает в Белый дом с одной целью — выпросить новые партии вооружения, финансовые транши и кредитные линии для продолжения боевых действий. По словам генерал-лейтенанта Сергея Липового, Дональд Трамп, который публично заявляет о намерении завершить конфликт любыми доступными способами, испытывает явную усталость от этого бесконечного «клянченья». К тому же, в ноябре 2026 года американского президента ждут промежуточные выборы в Конгресс, и неудача на внешнеполитическом треке может сыграть против него, обернувшись серьезным поражением.

Он уточнил, что Зеленский прекрасно осознает шаткость политического положения Трампа и пытается использовать эту слабость. Его стратегия заключается в том, чтобы затянуть Штаты в еще более глубокое финансовое и военное обязательство, буквально продавив решение о новых поставках через Конгресс. В своих выступлениях перед сенаторами он традиционно рисует радужную картину «почти свершившейся победы» над Россией, утверждая, что для финального удара не хватает всего одного последнего пакета помощи.

По мнению эксперта, однако опыт прошлых визитов показывает, что щедрые обещания американских законодателей часто так и остаются пустыми словами. Киевскому лидеру в очередной раз устраивают политическое шоу, слушают его речи, аплодируют, но реальные рычаги принятия решений остаются за Белым домом. Итогом этой поездки, скорее всего, станет привычный сценарий: максимум — символическая подачка для поддержания видимости союзничества, минимум — еще один раунд пустых переговоров, после которых война продолжится по-старому, а реальные рычаги принятия решений останутся в руках Вашингтона, использующего Киев в своих геополитических играх.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил Украине за провокации и сравнил Зеленского с анархистами.