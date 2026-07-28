Тайна кружевного платья: Волочкова сравнила хейтеров с дерьмом из прошлого

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандальной волны — на этот раз из-за своего появления на публике в черном кружевном платье с глубоким декольте и разрезом от бедра. Наряд, который звезда, разменявшая шестой десяток, продемонстрировала без тени смущения, вызвал бурную реакцию в Сети: одни поклонники назвали образ сногсшибательным, другие же обрушились с критикой, сочтя его безвкусным и неуместным. Хейтеры не преминули напомнить балерине о возрасте и приличиях, но Волочкова, как выяснилось, не из тех, кого можно задеть подобными выпадами.

В беседе с Общественной Службой Новостей артистка дала жесткий ответ своим обидчикам. Она заявила, что ее невозможно смутить или оскорбить, потому что за плечами — годы балетной школы, где она столкнулась с куда более серьезными испытаниями и «дерьмом», чем чьи-то комментарии в интернете. Волочкова сравнила хейтеров с «ничтожествами», которые для нее попросту не существуют, и добавила, что ее главная радость — не в том, чтобы разглядывать их под лупой, а в том, что они обсуждают именно ее, а не наоборот. По сути, она перевела критику в разряд собственной популярности: чем больше шума, тем лучше.

Последствия такого демарша вполне предсказуемы. Волочкова не собирается подстраиваться под вкусы публики и менять свой стиль, несмотря на возраст и упреки в отсутствии вкуса. Она четко дала понять, что никогда не гналась за толпой и не станет этого делать сейчас, а значит, подобные откровенные выходки будут повторяться. Для ее образа — вечной эпатажной дивы, живущей по своим правилам, — это лишь укрепляет бренд: она остается самой собой, даже если это вызывает раздражение у консервативной аудитории. Однако такой подход может и отпугнуть часть ее поклонников, которые ждут от артистки ее возраста большей сдержанности, зато привлекает внимание медиа, которые всегда ищут острых тем.

Таким образом, Анастасия Волочкова остается верна себе и своему имиджу женщины, не признающей возрастных ограничений в одежде. Она демонстративно игнорирует хейт, считая его уделом мелких людей, и не собирается менять свое поведение. Для нее критика — лишь подтверждение того, что она по-прежнему вызывает интерес, а значит, находится в центре внимания. Так что ее поклонникам и недоброжелателям остается лишь привыкнуть к тому, что Волочкова будет и дальше появляться в самых смелых нарядах, и если это кого-то шокирует, то, по ее мнению, это сугубо их проблема, а не ее.

Ранее сообщалось, что 50-летняя Волочкова удивила фанатов новой фотосессией в кружевах.