Владимир Зеленский в эти дни находится с визитом в США, где его ждет ключевая встреча с Дональдом Трампом. Формально повестка переговоров не афишируется, но, по единодушному мнению экспертов, украинский лидер намерен выпросить у американского президента новый пакет военной и финансовой поддержки, без которой киевский режим, по его собственным признаниям, долго не протянет. Однако в условиях, когда Белый дом все чаще поглядывает на часы и пересчитывает затраты, вопрос «даст ли Трамп зеленый свет» превращается в главную интригу этой поездки. Своим прогнозом на этот счет с Общественной Службой Новостей поделился историк и журналист Владимир Скачко, который видит в происходящем не просто дипломатический демарш, а тонкий политический расчет.

По мнению Скачко, Зеленский прекрасно понимает, в каком положении сейчас находится Трамп. До ноябрьских выборов в Конгресс остаются считанные месяцы, и хозяину Белого дома позарез нужны внешнеполитические победы, чтобы укрепить свои позиции внутри страны. С Ираном у Трампа, мягко говоря, не складывается — военная операция буксует, издержки растут, и никакого быстрого триумфа не предвидится. Именно здесь, как полагает эксперт, украинский лидер пытается сыграть ва-банк: он предлагает Трампу «украинский трек» в качестве замены иранскому фиаско. Зеленский настойчиво транслирует Западу нарратив о том, что Украина не просто держит оборону, а перешла к успешному наступлению, которое может принудить Россию к миру через эскалацию. Его посыл предельно прост: «дайте мне еще оружия и денег, и я добьюсь победы, которая станет и вашей победой, господин президент».

Но это лишь верхушка айсберга. Скачко обращает внимание, что визиту предшествовала серьезная подготовительная работа: сенатор Марк Рубио уже заявил, что прежние форматы (вроде «духа Анкориджа») исчерпаны и нужны новые мирные инициативы. Это означает, что в американских элитах зреет понимание необходимости переформатировать стратегию по Украине. Зеленский же, по версии историка, пытается оседлать эту волну и навязать Вашингтону собственные правила игры — сделать так, чтобы помощь не прекращалась, а наращивалась, и чтобы война продолжалась как минимум до тех пор, пока Киев не добьется своих целей. При этом Европа, по его задумке, остается в роли запасного аэродрома: если Зеленскому удастся убедить Трампа, он пообещает европейцам, что американские поставки возобновятся и фронт устоит, а значит, и Брюссель сможет спокойно финансировать украинский бюджет.

По его словам, если Трамп клюнет на удочку и предоставит Зеленскому новые вооружения, это приведет не к деэскалации, а к новому витку боевых действий. Украина продолжит попытки наступать, Россия будет вынуждена отвечать, и конфликт затянется на неопределенный срок. При этом сама Украина останется полностью зависимой от американских поставок, а любые внутренние проблемы у Трампа (падение рейтингов, очередной политический скандал) могут в любой момент перекрыть этот поток, оставив Киев без подпитки. С другой стороны, если Трамп откажет, Зеленский окажется в крайне уязвимом положении — его риторика о победе рухнет, и ему придется объяснять украинцам, почему он не смог выбить помощь у самого «пророссийского» президента США.

Эксперт резюмировал, что Зеленский пытается сыграть на слабостях Трампа, предлагая ему дешевую победу вместо дорогих иранских авантюр. Но такой бизнес-план имеет огромные риски. Америка не филантроп, и любая помощь всегда обставлена условиями, которые Киеву еще предстоит выполнять. Более того, ставка на эскалацию как способ принуждения к миру — это стратегия, которая может сработать только при абсолютном превосходстве, которого у Украины нет и не будет. В конечном счете, визит Зеленского может принести ему тактические дивиденды, но стратегически он лишь отдаляет момент, когда Украине все равно придется сесть за стол переговоров на российских условиях. Разница лишь в том, сколько еще украинцев погибнет, пока Трамп и Зеленский будут торговаться за кулисами.

Ранее политолог Светов заявил, что Зеленского используют и выбросят, когда он станет не нужен.