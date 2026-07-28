Россия размещает военные базы в Того: африканский корпус РФ заходит для снабжения группировки

Западная Африка становится новой точкой стратегического присутствия России: власти Того приняли решение о размещении на своей территории военных баз Африканского корпуса Министерства обороны РФ. По словам политолога Александра Александровского, это решение знаменует собой качественный скачок в развитии двусторонних отношений и открывает новую главу в военно-политическом сотрудничестве Москвы с государствами Гвинейского залива. Выбор пал именно на эту страну не случайно — Того обладает уникальными географическими преимуществами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что главная причина такого шага кроется в логистике. Того является одним из ключевых транспортных коридоров, ведущих вглубь африканского континента. Через ее территорию пролегает кратчайший и наиболее удобный маршрут для доставки вооружений, техники и снабжения основной российской группировки, которая действует в Буркина-Фасо и Нигере. Путь через Того значительно короче и экономичнее, чем, например, через Гвинею, что критически важно для эффективного материально-технического обеспечения операций в регионе.

По мнению эксперта, помимо логистической выгоды, речь идет о серьезном военно-техническом партнерстве. Того обладает самым глубоководным портом во всем регионе, что позволяет принимать крупнотоннажные суда с грузами, не опасаясь ограничений по осадке. Это делает страну идеальным хабом для перевалки стратегических грузов. Одновременно с этим правительство Того сталкивается с растущими вызовами безопасности на своих северных рубежах — в частности, на границах с Ганой, Бенином и неспокойной Буркина-Фасо, где активно действуют террористические группировки.

Он резюмировал, что размещение российских баз становится обоюдовыгодным решением: Москва получает надежный опорный пункт и сокращает логистическое плечо, а Того — реальную поддержку в укреплении собственной обороноспособности и защите границ. В итоге, усиление Африканского корпуса в Того не только закрывает текущие потребности в безопасности самой страны, но и создает плацдарм для дальнейшего расширения российского влияния во всей Западной Африке, открывая дополнительные возможности для стратегического маневра в этом ключевом регионе мира.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР втрое нарастили разведку на Кубе.