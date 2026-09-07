«Парадокс складов». Цены на маркетплейсах падают, несмотря на удары по объектам

Президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев в интервью ТАСС опроверг информацию о росте цен на маркетплейсах в связи с недавними инцидентами на складских объектах.

По его словам, в последнее время стоимость товаров на этих площадках, напротив, идет на спад.

Глава АЦП пояснил, что отдельные случаи удорожания продукции связаны с повышением тарифов на логистические услуги. Однако, отметил он, данная тенденция сдерживается сразу двумя факторами: высокой конкуренцией среди продавцов, а также инвестициями в скидки со стороны самих цифровых платформ. Как следствие, резкого и повсеместного увеличения цен на товары не зафиксировано.

«На цифровых платформах цены не демонстрируют роста, а в последний период даже снизились», — сообщил Ораз Дурдыев.

При этом в глобальном масштабе потребительские цены выросли за месяц на 1,9%. Эксперты связывают этот подъем с обеспокоенностью относительно перебоев в поставках, вызванных погодными аномалиями, эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также сложностями с судоходством в акватории Черного моря.

Ранее эксперт Глуглин заявил, что онлайн не заменит торговые центры, но их роль поменяется.