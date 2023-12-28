Дешевое жилье на праздники: как снять квартиру в чужом городе и не разориться

Многие хотят воплотить мечту — встретить Новый год на Красной площади столицы, а чтобы не переплачивать за гостиницы, решают снять жилье на несколько праздничных дней. Гендиректор риэлтерской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал, как снять квартиру на новогодние праздники, при этом не переплатив.

По его словам, многим не по карману съемная квартира в центре города или номер в роскошном отеле, поэтому тем, кто хочет отлично отдохнуть и при этом не разориться, нужно знать несколько правил.

«Если вы решили обратиться в агентство недвижимости, то доверяйте только профессионалам, которые давно на рынке. Почитайте отзывы, внимательно ознакомьтесь с разделом «О компании», не доверяйте первому попавшемуся предложению, особенно если вам предлагают снять квартиру подозрительно дешево. Очень легко нарваться на мошенников, и, приехав в чужой город, вам будет просто негде жить», — рассказал Паршиков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, не стоит ехать в центр города, ведь там всегда будет дороже. Лучше обратить внимание на тихие спальные районы — там, как правило, цены будут гораздо ниже.

«Не обязательно впадать и в другую крайность и ехать за тридевять земель. Можно выбрать тихий живописный пригород, в том числе и поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Там вам удастся снять жилье по очень выгодной цене», — пояснил Паршиков.

Эксперт посоветовал внимательно читать договор перед переводом денег владельцу или агентству недвижимости.

«Часто бывает, что вы не обратили внимание на приписанные мелким шрифтом дополнительные условия, и в таком случае заплатить придется гораздо дороже, а отдых будет испорчен. В квартире должно быть все необходимое. Приехать в дешевую квартиру без ванной, раковины или плиты — удовольствие сомнительное. Просите прислать фото или видео квартиры. Жестко отказывайтесь от навязывания лишних услуг. Платите только за то, что вам действительно нужно», — заключил собеседник издания.

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