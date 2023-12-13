«Рассчитывают на панику»: выяснилось, когда в 2024 году выгоднее всего покупать квартиру

Совет директоров Банка России скоро собирается рассмотреть все «за» и «против» изменения ключевой ставки (КС). Несмотря на то, что мнения аналитиков разделились, многие эксперты склоняются к тому, что ее все-таки повысят. Как это обстоятельство отразится на рынке жилья — один из главных вопросов, который волнует россиян сейчас.

Когда можно будет купить квартиру на максимально выгодных условиях? Стоит ли пытаться заскочить в последний вагон перед Новым годом и брать недвижимость уже сейчас? Поговорили об этом с генеральным директором риелтерской компании «Полезные люди» Юрием Паршиковым.

Паника — твой враг

По словам эксперта, помимо КС могут повысить также ставки по льготным ипотечным программам на новостройки.

«Это могут сделать из-за большого ценового разрыва между вторичной недвижимостью и новостройками. Все делается, чтобы снизить цены. Раз застройщики не хотят добровольно снижать свою маржу — будет естественное снижение потребления», — рассказал Паршиков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Перед Новым годом покупать недвижимость не стоит, предупредил риелтор.

«Нужно подождать, если хотите купить квартиру в новостройке. Если планируете приобретать «вторичку», то она подскочила в цене, достигнув исторического максимума, и покупать сейчас я ее тоже не рекомендую. На это застройщики и рассчитывают — на панику из-за ключевой ставки. Чем больше будет спрос, тем больше будет расти цена», — предостерег Паршиков.

Фото: [ Павел Лисицын/РИА Новости ]

Ждать до весны

Если успокоиться, немного подождать и принять взвешенное решение, то можно избежать лишних трат при покупке долгожданной квартиры.

«До Нового года и зимой в целом нет тенденций к заметному снижению цен на квартиры, особенно учитывая плавающий курс доллара. В первых месяцах 2024 года цены на вторичное жилье в Москве снизятся не более чем на 6%. Но, скорее всего, цены к апрелю снизятся уже на 10%, а к маю и вовсе на 15% и более», — заключил собеседник издания.

Ранее эксперты Минфина сообщали, что позволить себе ипотеку смогут только богатые люди.