Дешевые дома в Лаппеенранте и Иматре продаются почти даром: почему финны бросают дома рядом с РФ

В финских регионах, расположенных на границе с Россией, владельцы активно выставляют недвижимость на продажу. Журналисты РИА «Новости» выяснили это, изучив местные онлайн-платформы по поиску жилья.

Согласно данным сервиса Oikotie Asunnot, в Лаппеенранте, Иматре и окрестностях размещено более 1 000 объявлений. Ранее эти города пользовались большим спросом среди граждан РФ, которые активно приобретали здесь дома и квартиры.

Цены на объекты сильно различаются: некоторые коттеджи можно купить всего за 10 000–15 000 евро, однако встречаются и варианты стоимостью свыше 500 000 евро. В регионе также активно сдается недвижимость: на портале Vuokraovi зарегистрировано более 600 предложений аренды.

Рынок недвижимости резко изменился после июля 2025 года, когда финские власти запретили россиянам и белорусам совершать сделки с недвижимостью. Ограничения коснулись в основном земельных участков, квартиры формально можно приобретать, но спрос на них остается крайне низким.

Попасть в страну стало практически невозможно из-за закрытых наземных пунктов пропуска, а туристические визы россиянам больше не выдаются, что также снижает интерес к покупке жилья.