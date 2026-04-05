Китай утвердил самый строгий в мире стандарт безопасности для портативных зарядных устройств

Министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно с Китайским институтом стандартизации электронных технологий и более чем 30 ведущими технологическими компаниями утвердило новый национальный стандарт безопасности для портативных зарядных устройств — павербанков, сообщает интернет-портал trashbox.ru. Документ получил обозначение GB 47372-2026. Он вступит в силу с 1 апреля 2027 года и станет самым строгим в этой области в мире.

Что же придется выдерживать аккумуляторам? Новые требования жесткие: каждая аккумуляторная ячейка должна пройти испытание на прокалывание иглой диаметром 4 мм со скоростью 20±1 мм в секунду. Игла должна оставаться в ячейке 5 минут, и за это время не допускается возгорание, взрыв или утечка электролита.

Кроме того, батареи проверят на термостойкость: они должны выдержать нагрев до 135±2 градусов Цельсия в течение 60 минут.

Добавлены и новые требования по механической безопасности: падение с высоты, раздавливание и удар тяжелыми предметами. Производителей обяжут указывать на упаковке информацию о безопасном сроке службы устройства, материалах батареи и содержании воды в электролите.

Что это значит для рынка? Продажа продукции, не соответствующей новому стандарту, на территории Китая будет запрещена. Издержки производителей, по оценкам экспертов, вырастут на 20-30%, что неизбежно повлияет на конечную стоимость товаров.

Однако акцент рынка сместится в сторону ведущих брендов и высококачественной продукции. Эра дешевых павербанков низкого качества, которые могли загореться в сумке или даже в руке, подходит к концу, отмечают эксперты. Потребители получат более безопасные устройства, пусть и по более высокой цене.

