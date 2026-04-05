В Забайкалье ввели карантин по пастереллезу

В селе Угдан Читинского муниципального округа Забайкальского края ввели карантин в связи с выявлением пастереллеза у животных, сообщает интернет-издание gazeta-n1.ru. Соответствующее постановление опубликовано на портале региональных властей.

Очагом инфекции признали территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по на улице Трактовая, 18б.

Пастереллез — это бактериальная инфекция, которая поражает сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. У человека случаи заболевания не зафиксированы не были. Однако при попадании в организм людей инфекция может проявляться как острая локализованная кожная инфекция.

Врачи подчеркивают, что у людей с ослабленным иммунитетом из-за попадания инфекции возможна тяжелая форма с поражением легких или септическим развитием.

В связи с карантином в регионе введены строгие ограничения. Запрещено посещение хозяйства посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, перемещение внутри хозяйства, выпас, вакцинация, вывоз молока без предварительной обработки, а также вывоз навоза, кормов, шерсти и инвентаря.

Отмечается, что государственная ветеринарная служба обязана в течение 24 часов разработать план ликвидации очага и меры по предотвращению распространения болезни.

Ситуация в регионе остается напряженной. Пастереллез регистрируется с осени прошлого года. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ранее был объявлен в Могойтуйском, Забайкальском, Ононском и Борзинском районах.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области из-за пастереллеза фермеры остались без скота.