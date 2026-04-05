Актеры помогут восстановить монастырь под Костромой

В Костромской области начался масштабный проект по восстановлению Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря, сообщает «АиФ». Шефство над реставрацией обители взяли известные актеры, включая Ксению Лаврову-Глинку, Марию Голубкину, Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина.

Отмечается, что для сбора средств и координации работ создан специальный благотворительный фонд имени Макария Унженского. На первые пожертвования планируется отреставрировать иконостас и благоустроить монастырскую землю.

Важную роль в восстановлении монастыря сыграет туризм. Организаторы разработали поездки выходного дня. Гости смогут разместиться в гостевых домах на территории обители, посетить музей и принять участие в мастер-классах.

Все средства от таких туров направляются на восстановление монастыря. Это позволяет не только привлечь паломников и туристов, но и обеспечить стабильное финансирование реставрационных работ.

Тем временем Костромская область активно развивает и речной туризм. На совещании под руководством помощника президента РФ Николая Патрушева обсуждались перспективы обновления флота, ремонта причалов и создания новых туристических остановок на водных маршрутах. Регион должен сыграть важную роль в развитии речного туризма в центральной России.

Уже сейчас в области проходят яркие водные мероприятия: фестиваль «Серебряная ладья», Костромская парусная регата, первенства по кайтингу. Зимой на Галичском озере популярен сноукайтинг. А совсем скоро по рекам и озерам начнет курсировать речной автобус КС-163, предназначенный для регулярных поездок.

Не забывают и о благоустройстве городской среды. Накануне в Костроме завершили первый этап благоустройства набережной на левом берегу. К 2027 году здесь появятся современные зоны отдыха с амфитеатром и велодорожками.

