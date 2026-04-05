Молодежь в России стала чаще страдать от сердечных приступов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о тревожной тенденции: молодые люди в нашей стране стали чаще страдать от сердечных приступов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Инфаркт, по словам главы ведомства, заметно «помолодел». Он отметил, что это требует пересмотра подходов к профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Один из методов, который сегодня погружен [в госгарантии], как раз позволяет заподозрить дислипидемию, своевременно начать лечение. Это важно для молодых людей», — сказал Мурашко.

Дислипидемия представляет собой нарушение обмена жиров, которое приводит к образованию холестериновых бляшек и является одной из главных причин инфарктов и инсультов. Благодаря новым возможностям профилактику инфаркта теперь можно начинать на самых ранних стадиях, еще до появления симптомов.

Изменения в программе госгарантий также коснулись других аспектов. В частности, они направлены на увеличение продолжительности и качества жизни пациентов (долголетия). Также были пересмотрены объемы обследований, тактика ведения больных, порядок лекарственного обеспечения и консультирования.

