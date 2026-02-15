Дешевый хлеб в СССР оказался мифом: эксперт удивил сравнением цен на хлеб тогда и сейчас

Экономист и эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев в своем исследовании для ТАСС опроверг расхожее мнение о фантастической дешевизне продуктов в эпоху СССР. Проведя анализ цен и их соотношения с заработными платами, специалист пришел к выводу, что реальная доступность базовой продукции осталась на прежнем уровне. Об этом пишет ТАСС.

Николаев сопоставил стоимость хлеба и молока в советский период и в наши дни. Он обратил внимание, что, несмотря на разницу в номинальных ценах, нагрузка на кошелек потребителя существенно не изменилась.

Как подсчитал эксперт, батон белого хлеба в Советском Союзе стоил 16 копеек, а сегодня его цена составляет около 60 рублей. Однако доля этих затрат в структуре среднего дохода гражданина осталась практически идентичной. Если раньше покупка буханки отнимала около 0,09% от зарплаты, то сейчас этот показатель держится на уровне 0,08–0,09%.

Аналогичная ситуация сложилась и с молоком. Литр в СССР оценивался в 20 копеек, тогда как сегодня его средняя стоимость достигла 100 рублей. Соотношение цены продукта к доходу выросло незначительно: с 0,1% в советские годы до 0,13% в настоящее время. Таким образом, утверждения о былом ценовом изобилии и крайней дешевизне хлеба эксперт назвал несостоятельными.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.