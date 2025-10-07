Десять голосов будущего: в Кашире начал работу новый состав Молодежного парламента

В Кашире официально начал работу новый состав Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа, первое заседание которого прошло с участием первых лиц муниципалитета.

Первый заместитель главы Юлия Ананкина и заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин лично поздравили молодых парламентариев и вручили им официальные удостоверения.

В состав органа вошли десять активных жителей округа в возрасте от 18 до 35 лет, уже зарекомендовавших себя в общественной деятельности и реализации социально значимых проектов. Они будут продолжать свою деятельность уже на более серьезном уровне, помогая в улучшении жизни округа.

В ходе организационной сессии путем открытого голосования был избран председатель парламента. На эту должность вновь был выбран Виталий Фетисов, который уже имел опыт работы и руководства в предыдущем созыве этого молодежного органа.

Напомним, что молодежный парламент формируется на трехлетний срок и предоставляет возможность любому молодому жителю Каширы напрямую участвовать в общественно-политической жизни. В обязанности нового созыва войдет активное участие в социально-экономическом и культурном развитии округа, а также разработка нормативно-правовых актов, непосредственно касающихся молодежной политики. Этот институт служит важным каналом для представления интересов нового поколения и внедрения их инициатив в жизнь муниципалитета.