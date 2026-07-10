Десять минут и дом открыт: хакер показал, как крадут ключи через интернет

Специалист по кибербезопасности Эван Оттингер наглядно продемонстрировал, что современный интернет и доступные технологии делают даже дверной ключ уязвимым объектом. Публикация его фотографии в социальных сетях сопоставима с публикацией пароля от личного кабинета. Об этом сообщает Newsweek.

Как происходит «взлом» по фотографии?

Процесс создания копии ключа по снимку из соцсетей технически прост и доступен практически любому человеку:

Анализ изображения: С помощью специализированных шаблонов или графических редакторов (например, GIMP) злоумышленник определяет глубину пропилов и профиль бородки ключа.

Создание модели: На основе анализа создается цифровая 3D-модель изделия.

Изготовление: Цифровая модель распечатывается на 3D-принтере или передается в мастерскую для нарезки дубликата на станке.

По словам Оттингера, опытному человеку для подготовки модели по фото достаточно всего 10–15 минут. При этом полученный дубликат работает безупречно, не оставляя никаких следов взлома, что делает проникновение в дом практически «невидимым» для хозяев и полиции.

Меры безопасности

Чтобы защитить свой дом, эксперты рекомендуют придерживаться простых правил: