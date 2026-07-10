Не кормите себя в зной: врач назвал продукты, которые опасны при летней жаре

В летний зной многие замечают, что привычные порции еды становятся неподъемными, а мысли о плотном обеде вызывают лишь дискомфорт. Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью Радио Sputnik объяснил: организм переключает все ресурсы на охлаждение, и переваривание тяжелой пищи становится для него слишком затратной задачей. Специалист рекомендовал отказаться от жирного, соленого и жареного, а также ограничить алкоголь и кофе, сделав ставку на зелень, овощи и чистую воду.

Когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, тело включает режим экономии энергии. Кровоток перераспределяется, усиливается потоотделение, активизируются почки и гормональная система — все это направлено на поддержание нормальной температуры. На фоне такой нагрузки пищеварительный тракт получает меньше ресурсов, поэтому жирные стейки, картофель фри и сложные углеводы организм попросту не готов усваивать в полном объеме.

Денис Прокофьев предостерег от употребления фастфуда, жареных блюд и соленостей. Соль задерживает жидкость, мешая естественному охлаждению через пот, а жирная пища требует усиленного притока крови к желудку и кишечнику, что ослабляет другие системы. Особое предостережение касается алкоголя и кофе — они могут провоцировать скачки давления, что в жару чревато серьезными сосудистыми осложнениями.

Вместо этого терапевт посоветовал сделать основой рациона свежую зелень, салатные листья и сезонные овощи — они легко усваиваются и не перегружают ЖКТ. Важно восполнять потерю влаги: питьевой режим стоит увеличить до 2–2,5 литров чистой воды в сутки, но без фанатизма, ориентируясь на жажду. Такой подход поможет пережить пекло без вреда для здоровья и сохранить активность в течение всего дня.