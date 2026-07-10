Не только яйцеклетки: ученые нашли новую причину возрастного бесплодия у женщин

Международная группа ученых обнаружила биологический механизм, который может объяснять возрастное снижение фертильности у женщин независимо от запаса и качества яйцеклеток. Исследование показало: с годами в тканях яичников накапливается избыток коллагена под воздействием воспалительного белка IL-11, что приводит к уплотнению органа. Об этом пишет Наука Mail со ссылкой на журнал Nature Aging.

Современная медицина связывает возрастное бесплодие в основном с истощением овариального резерва и ухудшением качества ооцитов. Однако новое исследование предлагает взглянуть на проблему шире. Ученые проанализировали ткани яичников здоровых женщин разных лет, а также пациенток с эндометриозом, СПКЯ и преждевременной недостаточностью желез. Во всех стареющих и больных образцах обнаружился повышенный уровень интерлейкина-11 — белка, запускающего воспалительные каскады. Этот сигнал заставлял фибробласты активнее вырабатывать коллаген, из-за чего ткань теряла эластичность, становилась жесткой и рубцовой.

Следующий этап — опыты на грызунах. У мышей с отключенной реакцией на IL-11 уплотнение яичников с возрастом почти не происходило, а репродуктивная функция сохранялась дольше. Затем исследователи пошли дальше: старым мышам и крысам вводили наночастицы с малыми интерферирующими РНК, которые гасили выработку провоспалительного белка. Ткани размягчались, и шансы на беременность у старых самок подскакивали с четверти до половины, а количество детенышей в помете заметно росло.

Авторы работы подчеркивают: до клинических методов лечения еще далеко, необходимы дополнительные исследования безопасности и эффективности на людях. Но сам факт, что на фертильность можно влиять через механическое состояние ткани, а не только через гормоны или ЭКО, открывает совершенно новое направление в репродуктивной медицине. Если эксперименты подтвердятся, в будущем появятся препараты, замедляющие старение яичников и восстанавливающие их функцию даже в зрелом возрасте.