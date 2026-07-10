Модернизация водозаборного узла завершится в поселке Юность Лосино-Петровского в сентябре

В Лосино-Петровском в 2026 году модернизируют водозаборный узел в поселке Юность. Ход работ проверили министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев и глава округа Сергей Джеглав.

ВЗУ обеспечивает водой свыше 3 тыс. человек и вырабатывает порядка 1,2 тыс. кубометров воды в сутки. Здесь уже демонтировали старое оборудование и установили новые фильтры. Главные обновления — двухступенчатая система очистки и автоматизация. Улучшенное качество воды жители оценят в сентябре.

Также в округе капитально ремонтируют самотечный коллектор протяженностью почти 6,4 км. Он проходит по улицам Октябрьская, Нагорная, Гоголя, Пушкина, Строителей, Чехова и Горького. В зоне его работы находится 20 тыс. жителей. Работы завершатся до конца года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.