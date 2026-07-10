В Подмосковье за неделю зафиксировали четыре случая горения сухой травы

В ГУ МЧС России по Московской области призвали жителей и гостей Подмосковья не жечь сухую траву. Это опасно, а также влечет за собой административную ответственность.

В регионе за неделю произошло четыре возгорания сухой травянистой растительности. Общая площадь пожаров составила более 37 кв. м.

Всего было составлено 17 протоколов: 10 — в отношении граждан, 3 — в отношении должностных лиц, 4 — в отношении юридических лиц. Общая сумма штрафов составила ₽750 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к прохождению пожароопасного периода.