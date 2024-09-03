Десять таунхаусов появится в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре

Десять таунхаусов будет построено на территории коттеджного поселка «Кембридж» в Истре. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Поселок находится в деревне Красный поселок. Его застройкой занимается ООО «Оптилэнд». Девелопер уже получил разрешение на строительство малоэтажных домов. Площадь будущих коттеджей будет составлять до 90 квадратных метров.

На территории поселка уже открыты детсад и творческие мастерские для детей, где ребята обучаются вокалу, рисованию, театральному мастерству. Также здесь обустроена площадка для занятий воркаутом.