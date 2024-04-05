Десять врачей устроились на работу в областной онкологический диспансер с начала года

Десять врачей устроились на работу в областной онкологический диспансер с начала 2024 года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В числе новых сотрудников учреждения — онколог онкогинекологического отделения №4 Ксения Климихина. Она окончила Тверской государственный медицинский университет, ординатуру в ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, прошла стажировку в онкодиспансере Подмосковья и решила устроиться сюда на работу.

«Когда видишь людей, которые радуются, что лечение прошло успешно и они могут вести полноценный образ жизни, — это придает дополнительную энергию в работе», — поделилась врач.

Также в диспансере теперь работает радиотерапевт отделения радиотерапии №2 Светлана Тихонова. Она окончила факультет лечебного дела в Кировском государственном медицинском институте и порядка одиннадцати лет работала терапевтом. Затем прошла ординатуру по радиотерапии и решила работать в подмосковном учреждении.

«Есть опухоли, при которых невозможно применить хирургический метод лечения, и тогда химиолучевая или лучевая терапия становится единственным спасением для пациента. Это приносит положительные результаты, и когда пациент идет на поправку, я испытываю настоящую радость», — рассказала она.

Общее число сотрудников онкодиспансера составляет 802 человека. В их числе 197 врачей.