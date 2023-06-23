Десять железнодорожных переездов отремонтировали в Городском округе Пушкинский в этом году

Подмосковье с начала текущего года привели в порядок свыше ста железнодорожных переездов. В этом ремонтном сезоне асфальтовое покрытие обновят еще на 240 переездах.

Как сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин, в настоящее время ремонт проведен в том числе в Чехове, Луховицах, Коломне, Кашире, Красногорске и еще в двадцати трех округах.

Больше всего переездов – 20 - отремонтировали в Одинцовском городском округе. Еще десять железнодорожных переездов привели в норматив в Городском округе Пушкинский.

Ремонт железнодорожных переездов – важная задача, нацеленная на обеспечение безопасности жителей Московской области, уточнил первый замглавы Минтранса Подмосковья. Аптекин подчеркнул, что такие работы проводятся регулярно.

Всего в этом ремонтном сезоне, по словам Аптекина, планируется привести в порядок переезды более чем в сорока муниципалитетах региона.