Десятый рубеж пройден: в Селятине почтили память героев военно-прикладным турниром

В поселке Селятино 14 февраля состоялся десятый, юбилейный турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж». Соревнования, ставшие важной традицией округа, посвящены памяти полковника Сергея Джобадзе и всех воинов, исполнявших долг в локальных конфликтах. Мероприятие объединило воспитанников военно-патриотических клубов, кадетов и школьников, готовых продемонстрировать не только физическую мощь, но и верность исторической памяти.

Торжественное открытие прошло под звуки команд «Равняйсь!» и «Смирно!», задавших строгий армейский тон всему дню. Начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев, приветствуя участников, поблагодарил организаторов за создание площадки, которая воспитывает в молодежи силу, ловкость и патриотический дух.

У истоков турнира стоял местный клуб «Рубеж», действующий при Серафимовской церкви. За десять лет проект прошел путь от локальной инициативы до статусного первенства: первые выпускники клуба уже сменили статус курсантов на должности инструкторов и теперь сами передают опыт новым поколениям.

В этом году за право обладания кубком боролись 12 команд. Программа соревнований включала дисциплины с настоящим мужским характером: от меткой стрельбы и силовых упражнений до скоростной сборки и разборки автомата Калашникова.

Примечательно, что в одном ряду с юношами за победу сражались и девушки, показавшие высокий уровень дисциплины и технической подготовки. Несмотря на серьезную конкуренцию, переходящий кубок победителей остался у хозяев турнира — команды «Рубеж». В качестве специального приза от главы округа Романа Шамнэ триумфаторам вручили учебный манекен-тренажер, который позволит ребятам оттачивать навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.