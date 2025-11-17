Деструктивные антицерковные тренды активно распространяются среди молодежи

Деструктивный контент, направленный против религиозных институтов и традиционных ценностей, активно распространяется в молодежной аудитории через популярные социальные сети. Соответствующее заявление прозвучало от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в эфире радио Sputnik (материал есть у ТАСС ).

По словам эксперта, в детской и подростковой среде наблюдается значительный рост негативных тенденций, связанных с критическим отношением к церкви и религиозным верованиям в целом. Особую обеспокоенность вызывают контентные тренды, пропагандирующие осквернение мест захоронений и повреждение могильных памятников.

Мизулина отметила, что основным каналом распространения подобных материалов выступает платформа TikTok, где деструктивный контент активно потребляется несовершеннолетними пользователями. По ее наблюдениям, знакомство с таким контентом нередко приводит к попыткам подражания среди подростков.

Глава Лиги безопасного интернета охарактеризовала данное явление как системную работу, направленную на подрыв традиционных ценностных ориентиров российского общества. Она подчеркнула, что распространение материалов, оскорбляющих чувства верующих, осуществляется целенаправленно и имеет признаки скоординированной кампании.

