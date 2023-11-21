Детали для дронов будут печатать на 3D-принтерев подмосковном Подольске

Филиал Первого волонтерского центра под эгидой общественного движения «Рокот-центр 33» открылся в подмосковном Подольске. Теперь здесь будут обучать желающих изготавливать детали для дронов, локаторы для их поиска, а также основам управления беспилотных летательных объектов (БПЛА).

«Первый локатор мы уже изготовили с помощью материалов, которые есть в сети Интернет во всеобщем доступе. Он прошел проверку, модель усовершенствовали. Определили характеристики, что нужно и как изготавливать. Будем теперь принимать заявки», — сказал руководитель Первого волонтерского центра в Подольске Егор Дементьев.

Волонтерский центр приглашает всех желающих помогать плести сети, делать окопные свечи, учиться сборке-разборке дронов, подтягивать знания в медицине и оказанию первой помощи раненым. По желанию волонтеры будут сопровождать гуманитарные грузы в зону СВО, заниматься логистикой. Поэтому их научат основам оказания первой медицинской помощи, как применять комплект средств индивидуальной бронезащиты.

«В первую очередь хотим модифицировать дроны, которые уже используются. У нас начал работать первый 3D-принтер, с помощью которого получится удешевить производство дронов. Главное — сделаем переключение на разные частоты, чтобы менять их при глушении, увеличим объем батареи. Нам уже поступил заказ на 20 маскировочных сетей, попросили перепрошить несколько дронов», — добавил Дементьев.

Руководитель Первого волонтерского центра во Владимире Виталий Рунушкин отметил, что филиал в Подольске стал первым в федеральной сети центров. Такие же центры появятся по всему пути следования гуманитарных грузов из Москвы.