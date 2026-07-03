Мама Натальи Водяновой рассказала, поедет ли к дочери на роды

Мать супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина призналась, что не уверена, сможет ли прилететь на роды во Францию, сообщает Woman.ru. Женщина живет в Нижнем Новгороде, а ее 44-летняя дочь — во Франции.

Как отметила Кусакина, ее решение зависит от состояния другой дочери по имени Оксана, которая нуждается в постоянном уходе.

«Если найду, с кем оставить дочь, то полечу, конечно. Но не хочу заранее ничего планировать, получится как получится», — заявила женщина.

Младшая сестра Натальи родилась с ДЦП и аутизмом. Врачи уговаривали мать оставить ее в роддоме, пророча полную беспомощность, но женщина отказалась. Работая на нескольких работах, она сумела выходить дочь. Прогнозы медиков не оправдались: Оксана ходит и даже проявляет эмоции.

Старшая сестра помогала матери ухаживать за девочкой, пока та была на работе. Эта боль и любовь привели к созданию благотворительного фонда «Обнаженные сердца», который поддерживает особенных детей по всему миру.

Для Натальи Водяновой и ее мужа Антуана Арно будущий ребенок станет третьим совместным. О беременности российской супермодели стало известно в конце мая. У пары уже есть сыновья. Еще трое детей родились в первом браке Водяновой с британским лордом Джастином Портманом. Таким образом, супермодель станет мамой в шестой раз.

Ранее стал известен пол будущего ребенка Натальи Водяновой.