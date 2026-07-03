Кто в кишечнике хозяин: раскрыто, из-за кого россияне так падки на сладкое

Вечерняя тяга к шоколадке вопреки здравому смыслу может иметь объяснение, не связанное с силой воли. Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал RuNews24.ru , что триллионы бактерий в кишечнике способны влиять на выработку серотонина, лептина и грелина — веществ, отвечающих за аппетит и настроение. Однако, по словам специалиста, микробы не управляют человеком напрямую, а лишь создают фон, усиливающий тягу к тем или иным продуктам.

Кишечник человека — это не просто орган пищеварения, а сложнейшая экосистема. Совокупный геном обитающих там микроорганизмов в 150 раз превышает человеческий, и они постоянно взаимодействуют с организмом через ось «кишечник — мозг». По этой информационной магистрали бактерии передают сигналы, влияя на настроение, аппетит и даже выбор продуктов.

Разные бактерии предпочитают разную пищу. Одни процветают на овощах и клетчатке, другим для активного размножения нужны простые сахара. И они умеют добиваться своего. Если в кишечнике поселилась армия бактерий, любящих сладкое, они стимулируют мозг требовать очередную порцию десерта. Чем дольше человек поддается, тем сильнее становится их влияние.

Однако доктор подчеркивает: бактерии не отдают приказов. Они лишь делают правильный с их точки зрения выбор более привлекательным. Конечное решение всегда остается за человеком.

Самое неприятное — замкнутый круг. Чем больше употребляется фастфуда и сладостей, тем быстрее меняется состав микробиоты. Вредные микроорганизмы начинают преобладать, поддерживая нездоровые привычки. Но этот процесс обратим.

Состав микробиоты меняется достаточно быстро, если регулярно обеспечивать полезные бактерии нужной пищей: пищевыми волокнами, овощами, ягодами, цельнозерновыми продуктами и ферментированной едой. Как только вредные бактерии перестают получать подкормку, их популяция сокращается, а на смену приходят микроорганизмы, процветающие на здоровой пище. Вместе с этим меняются и пищевые привычки.

В своей практике Кутушов уделяет особое внимание восстановлению микробиоты с помощью пробиотиков. Здоровый микробиом, по его словам, лежит в основе нормального обмена веществ, работы иммунной системы и правильного пищеварения. Однако врач предупреждает: восстановление — процесс длительный, требующий терпения. Но это вложение в здоровье, которое окупится хорошим самочувствием, нормальным весом и крепким иммунитетом.