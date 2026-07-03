Все свое, но цены чужие: отечественные арбузы забирают рынок у импорта

Российские арбузы и дыни вытесняют импортных конкурентов с летних прилавков. В Руспродсоюзе сообщили URA.RU , что в разгар сезона основную долю рынка занимает продукция из Астраханской, Волгоградской областей и Краснодарского края, тогда как поставки из Узбекистана и Казахстана заметно сокращаются. При этом средняя цена на арбузы за год выросла на 24,7%, достигнув ₽91,5 за килограмм.

Июнь, июль и август традиционно становятся пиком сезона отечественных бахчевых. Как пояснили в пресс-службе Руспродсоюза, импорт из Узбекистана, Казахстана и Турции в это время сохраняется, но его объемы снижаются из-за активного выхода на рынок российских производителей. Южные регионы страны — Астраханская, Волгоградская области и Краснодарский край — постепенно заполняют полки магазинов своей продукцией, составляя серьезную конкуренцию зарубежным поставщикам.

Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» зафиксировали изменение стоимости популярных летних продуктов. За год средняя цена арбузов в российских торговых сетях выросла на 24,7% и составила ₽91,5 за килограмм. Дыни подорожали значительно скромнее — на 5,2%, до ₽222,2 за килограмм. В исследовании учитывались как обычные, так и акционные цены в магазинах разных регионов.

При этом Узбекистан остается крупнейшим зарубежным поставщиком бахчевых в Россию, поставляя продукцию практически круглый год — основные объемы приходятся на весну, начало лета и осень. Казахстан занимает второе место, особенно активно в ранневесенний период. Турция специализируется на дынях и небольших арбузах, а осенью и зимой значительную долю рынка обеспечивают Иран и Египет. Однако в разгар лета российские арбузы и дыни уверенно лидируют на прилавках, предлагая покупателям свежий урожай без логистических издержек импорта.