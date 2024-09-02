Дети из Курской области начали свой новый учебный год в школе подмосковного Волоколамска

В Привокзальную школу Волоколамска сегодня, в День знаний, пришли тридцать шесть первоклассников, а всего тут будет учиться более пятидесяти новых учеников, среди которых есть и дети из Курской области.

Дети, которых разместили в одном из пунктов временного размещения Волоколамского округа, тоже будут учиться в Привокзальной школе. Пятнадцать ребят разных возрастов равномерно распределили по классам начальной и средней школы, а преподаватели готовы создать им комфортные условия.

«Сегодня дети из Курской области в нашей школе в первый раз, до этого мы к ним ездили [в ПВР], разговаривали с их родителями, с сопровождающими. Учителя к ним очень бережно будут относиться, я в этом уверена, потому что у нас есть опыт такой работы, и мы настроимся на то, чтобы детям здесь было комфортно учиться», — рассказала директор школы Наталья Бойкова.

Примечательно, что детям из Курской области в новой школе понравилось. Приняли их действительно тепло и окружили заботой.