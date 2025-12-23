Дети из Подмосковья могут принять участие во всероссийских конкурсах на тему безопасности на дорогах

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проводит Всероссийские конкурсы по ПДД, направленные на профилактику ДТП с участием детей и приуроченные ко Всемирному Дню изобретения автомобиля.

Так, пройдут V Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ»; V Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»; V Всероссийский конкурс чтецов стихов и песен о автомобиле «АЗБУКА АВТОМОБИЛЯ».

Конкурсы реализуются с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Благотворительный фонд предлагает создать творческие работы на автомобильную тему и поучаствовать в конкурсах в период с 26 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Участники, чьи работы поступят на конкурс до 12 января 2026 года, будут награждены дипломами и подарками в своих регионах партнерами фонда в очном формате. Участники, чьи работы поступят на конкурс до 23 января 2026 года из Москвы и Барнаула, будут приглашены к участию в проекте «ЮНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ДВУХ СТОЛИЦ» и параллельно награждены дипломами и подарками в очном формате.

Подробная информация о конкурсах представлена здесь.