В Можайске вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, повлекшем смерть годовалого ребенка

Можайский городской суд поставил точку в уголовном деле о дорожно‐транспортном происшествии, унесшем жизнь годовалого ребенка и причинившем серьезный вред здоровью 3 человек. Обвиняемым по делу проходил 55‐летний гражданин Республики Беларусь Олег Колосовский. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — за нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека и причинению тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в Прокуратуре Московской области, трагедия произошла днем 20 июля 2025 года на 124‐м км автодороги М‐1 «Беларусь» в Можайском муниципальном округе. Подсудимый управлял грузовым автопоездом DAF с полуприцепом. По данным следствия, он превысил установленную скорость, из‐за чего потерял контроль над транспортным средством. В результате грузовик совершил наезд на автомобиль Chery Tiggo 7, который остановился в крайней правой полосе. За рулем кроссовера находилась 44‐летняя жительница Смоленской области.

Последствия аварии оказались катастрофическими. Женщина‐водитель, находившаяся на 8-м месяце беременности, получила тяжелые травмы и потеряла ребенка. Пострадали и две ее дочери — девочки 2009 и 2019 годов рождения. Также от полученных травм годовалый ребенок скончался на следующий день в больнице.

Суд вынес следующий приговор: 2 г. 1 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‐поселении, лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 г. и 6 мес. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

