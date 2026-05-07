Музей «Новый Иерусалим» расскажет о силе агитационных плакатов в годы Великой Отечественной войны

11 мая в Государственном историко‐художественном музее «Новый Иерусалим» (округ Истра) пройдет лекция «Военная история России в плакатах. Великая Отечественная война». Мероприятие состоится в рамках раздела постоянной экспозиции «Война. Победа. Память» и начнется в 13:30. Возрастное ограничение: 12+. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть подлинные агитационные плакаты 1940‐х годов и узнать, какую роль искусство сыграло в приближении Великой Победы. Эта лекция позволит по‐новому взглянуть на знакомый жанр и оценить его влияние на ход событий военного времени.

В годы Великой Отечественной войны советский плакат вышел далеко за рамки изобразительного искусства. Он стал мощным инструментом мобилизации, голосом эпохи, который обращался к каждому гражданину — и к бойцу на фронте, и к труженику в тылу. Плакаты вдохновляли, вселяли веру в победу, напоминали о долге и сплоченности, формировали образ врага и прославляли подвиг народа.

Коллекция музея «Новый Иерусалим» насчитывает более тысячи плакатов, и особое место в ней занимают произведения 1941–1945 годов. На лекции гости увидят плакаты, созданные в первые часы и дни после начала войны, эволюцию образов и тем в плакатном искусстве на разных этапах войны, работы, которые поднимали боевой дух уходящих на фронт бойцов и прославляли трудовой подвиг в тылу.

