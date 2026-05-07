В Павловском Посаде у памятника павшим воинам прошло торжественное возложение цветов и венков

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Именно столько лет прошло с того момента, как 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В преддверии этой великой даты в Павловском Посаде прошло памятное мероприятие.

В четверг, 7 мая, в сквере у Памятника павшим воинам, который расположен в микрорайоне Филимоново, состоялась торжественная церемония. Жители микрорайона принесли цветы и венки к подножию монумента. Среди собравшихся были представители Совета ветеранов, священнослужители Павлово-Посадского благочиния, а также учащиеся и педагоги Лицея №1.

Участники церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания. Таким образом собравшиеся отдали дань глубокого уважения тем, кто ценой собственной жизни подарил нынешним поколениям мир и свободу, кто ковал Победу на полях сражений и в тылу.

В исполнении учеников лицея прозвучали пронзительные стихотворения о войне, а также песни военных лет. Организаторы мероприятия подчеркнули, как важно сохранить для потомков все то, что подрастающее поколение знает о своих прадедах-ветеранах, и передавать эту память дальше.

Великая Отечественная война уходит все дальше в историю. Уходят и те люди, которые помнят ее живыми свидетелями. Но память о бессмертном подвиге советского народа не уходит. Она живет в книгах, архивных фотографиях, художественных фильмах и, самое главное, — в сердцах людей.

В завершении церемонии присутствующие торжественно возложили венки и живые цветы к памятнику павшим воинам. Кто-то пришел почтить память родственников-фронтовиков, а кто-то — просто отдать дань уважения героическому поколению победителей.