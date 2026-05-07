Диетолог из Подмосковья рассказала, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья.

По словам специалиста, суточная норма шашлыка может составлять до 400 граммов, но это количество нужно распределить на весь день. Для многих людей оптимальная порция — 200 граммов.

Есть шашлык нужно с большим количеством зелени и овощей, чтобы нейтрализовать канцерогенное воздействие. Самая вредная часть шашлыка — обугленная корочка, где накапливаются канцерогены.

Детям шашлык можно с 2-3 лет. Это может быть пара кусочков курицы или индейки без острых маринадов. Дети в возрасте 3-5 лет могут употреблять шашлык в объеме двух детских кулаков, школьники 6–10 лет — около 50–60 граммов не чаще одного раза в 1–2 недели. Подросткам можно съедать 70–90 граммов, но не каждый день.

При выборе мяса для детей следует отдать предпочтение курице, индейке, кролику, телятине. Маринад должен быть мягким, без уксуса, алкоголя, майонеза и острых специй. Мясо важно тщательно прожаривать и срезать подгоревшие участки.

«Идеально подавать шашлык с запеченными или свежими овощами — это улучшает усвоение блюда и добавляет клетчатку, а достаточный питьевой режим во время пикника помогает снизить нагрузку на пищеварительную систему ребенка», — отметила специалист.

Если после употребления шашлыка возникло чувство тяжести в желудке, началась частая отрыжка с кислым или горьким привкусом, тошнота, рвота, расстройство стула или боли в животе, следует сразу обратиться за медицинской помощью.

