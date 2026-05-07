Память сквозь годы: Павловский Посад встретил канун Дня Победы

В преддверии Дня Победы, 7 мая, в подмосковном Павловском Посаде состоялось торжественное возложение венков и цветов к памятнику Неизвестного солдата. В церемонии участвовали первый замглавы округа Сергей Балашов, представители Совета депутатов муниципалитета, ветеранских организаций и духовенства, а также школьники, студенты и неравнодушные жители города.

Сергей Балашов в своей речи отметил, что традиция возложения цветов — больше, чем ритуал: это выражение глубокой боли и гордости, обещание сохранить правдивую память о войне. Он напомнил собравшимся о самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла — тех, кто провел бессонные ночи в окопах, жертвовал собой, закрывая амбразуры, и работал на заводах, превозмогая усталость.

Обращаясь к ветеранам и труженикам тыла, Балашов назвал их живой легендой и выразил искреннюю благодарность за мирное будущее, которое они подарили следующим поколениям. Завершил свою речь замглавы городского округа словами благодарности и памяти: «Вечная слава героям‑победителям! Вечная память павшим! С Днем Великой Победы!»