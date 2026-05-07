Спектакль мелиховского театра вошел в шорт-лист IX Большого детского фестиваля

Спектакль «Фантазеры» по мотивам произведений Николая Носова театра «Чеховская студия» попал в шорт‐лист IX Большого детского фестиваля. Об этом стало известно из сообщения Министерства культуры и туризма Московской области. Постановка поборется за звание лучшего драматического спектакля для младшей возрастной категории юных зрителей.

История о веселых приключениях дружной компании ребят оживает на сцене благодаря талантливой интерпретации режиссера Евгения Пеккера. В центре повествования — искренние эмоции, детская непосредственность и важные жизненные ценности: умение мечтать, поддерживать друзей и находить радость даже в самых обычных вещах. Через череду забавных ситуаций и неожиданных поворотов сюжета спектакль ненавязчиво учит зрителей доброте, взаимовыручке и вере в лучшее. Легкий юмор, динамичное действие и живые диалоги делают постановку одинаково интересной и детям, и их родителям.

Художественное воплощение идеи принадлежит Софье Булгаковой. В актерском составе — Антон Белый, Даниил Хацкин, Полина Елисеева или Екатерина Селиверстова (в зависимости от состава), а также Никита Беляев или Сергей Кирюшкин. Каждый исполнитель привносит в роль свою индивидуальность, делая образы запоминающимися и живыми.

Масштаб отбора на БДФ впечатляет: в этом году оргкомитет получил 490 заявок в театральной номинации. Строгий отбор проводили эксперты — признанные профессионалы сценического искусства и театральной критики. Их задача состояла не только в том, чтобы выбрать самые сильные работы, но и в том, чтобы поддержать перспективные проекты, способные обогатить мир детского театра.

