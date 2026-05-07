«Образовали коалицию и избегают»: Анастасия Волочкова считает, что родные предали ее

Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась с поклонниками душевной болью. На этот раз речь идет не о травмах или скандалах, а о самом сокровенном — об отношениях с собственной дочерью Ариадной, пишет Teleprogramma.org.

Балерина призналась, что после недолгого примирения на свадьбе наследницы около года назад они практически перестали общаться.

«Я не знаю, что происходит в ее жизни. Она уже год замужем, а я даже не представляю, где она живет и чем занимается», — с горечью говорит Волочкова.

Единственный знак внимания — букет роз и открытка, которые Ариадна прислала на 50-летний юбилей матери. Но после этого — тишина. Все подарки, которые Волочкова пыталась передать дочери, остались без ответа.

Особенно остро одиночество балерина почувствовала во время операции. В феврале она отправилась в Германию, где ей заменили сустав из-за коксартроза. Анастасия сознательно не стала сообщать о своей беде родственникам, признаваясь, что хотела избежать «злорадства» с их стороны.

«Я не просила помощи, потому что знала, что ее не будет», — объясняет она.

И действительно, после операции ни мать, ни дочь не поинтересовались ее самочувствием.

«Мои родные образовали против меня коалицию. Я простила их, но до сих пор не понимаю, за что меня избегают», — заявляет Волочкова.

Поклонники балерины, которые привыкли видеть ее сильной и несгибаемой, сейчас выражают ей свою поддержку в соцсетях. Многие советуют не держать обиду и попытаться наладить контакт еще раз. Сама же Анастасия, судя по ее тону, не теряет надежды на примирение.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что готова к браку.