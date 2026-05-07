Одна бессонная ночь может ударить по мозгу: ученые сравнили эффект с признаками болезни Альцгеймера

Даже одна ночь без сна может вызвать в мозге изменения, напоминающие ранние признаки болезни Альцгеймера, сообщает Daily Mail со ссылкой на обзор исследований Университета Ибадана в Нигерии. Ученые проанализировали работы о недосыпе, памяти и работе мозга за последние 25 лет.

Выяснилось, что короткий период бессонницы способен ослаблять связи между клетками мозга, усиливать воспаление, мешать образованию новых нейронов и приводить к накоплению вредных веществ. Особенно страдает гиппокамп — область, которая помогает переводить кратковременные воспоминания в долговременные.

После недосыпа людям сложнее учиться, запоминать новое, принимать решения и обрабатывать эмоции. Также возрастает риск ложных воспоминаний и ухудшения настроения.

Исследователи отмечают, что при нехватке сна в мозге могут повышаться уровни бета-амилоида и тау-белка — соединений, которые также накапливаются при болезни Альцгеймера. Но есть важное отличие: последствия недосыпа обычно обратимы, если восстановить режим сна, тогда как нейродегенеративные изменения со временем прогрессируют.

Взрослым советуют спать семь-девять часов в сутки, ложиться и вставать примерно в одно время, не пользоваться экранами перед сном и держать спальню прохладной, темной и тихой. Короткий дневной сон на 10–30 минут тоже может помочь восстановить внимание и память.