В Сергиевом Посаде представили уникальный экзоскелет для людей с травмами и ампутациями

В подмосковном Сергиевом Посаде состоялась презентация уникальной отечественной разработки — экзоскелета. Это устройство, которое идеально подходит для людей, потерявших ноги, а также для пациентов с тяжелыми травмами позвоночника. Как отмечают специалисты, оно буквально возвращает таких больных к полноценной жизни, сообщил REGIONS.

Испытания инновационного экзоскелета прошли в Центре Мещерякова. Новинку протестировал на себе ветеран специальной военной операции (СВО) Константин Харламов. Отечественное устройство, по имеющейся информации, уже поставляется в клиники по всему миру.

Российская разработка помогает пациентам с самыми тяжелыми травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Полный курс реабилитации с применением этого экзоскелета буквально ставит на ноги людей, перенесших инсульт, тяжелые черепно-мозговые травмы, а также страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). Устройство также приходит на помощь тем, кто пережил ампутацию конечностей.

«Экзоскелет подойдет для реабилитации бойцов с отсутствием обеих нижних конечностей или тяжелыми травмами позвоночника. Но требует некоторой доработки», — отметил Константин Харламов.

Уникальность данного технического решения кроется в его высокой адаптивности. Экзоскелет способен подстраиваться под пилота (пациента) абсолютно любой комплекции и веса. Более того, его могут использовать даже незрячие люди или пациенты, уже имеющие протезы конечностей. Сенсомоторная реабилитация с роботизированной поддержкой специально предназначена для пациентов с нарушениями походки, зрения и слуха. Экзоскелет используется для формирования правильности, физиологической «картины» движений. Особенность подхода в том, что обратная связь с пилотом является многоуровневой: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой, что полностью вовлекает человека в лечебный процесс.

Главная цель, которую ставят перед собой разработчики и медики, — постепенно, шаг за шагом снижать степень оказываемой механической поддержки. Это позволяет избавить пациента от психологического страха падения и в конечном счете сформировать у него устойчивый, закрепленный навык самостоятельной ходьбы.

Фото: [ REGIONS/Елена Шумакова ]

Отдельно была создана уникальная программа для подготовки больных к протезированию. Ее уникальность состоит в том, что базовый навык движения и привыкание к механической опоре формируются у пациента с помощью экзоскелета еще до того, как ему будет установлен постоянный протез конечности. Все важные биометрические данные, которые получают врачи во время таких тренировок, затем используются для индивидуального подбора и точной настройки искусственной конечности.

