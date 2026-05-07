Какие выплаты положены при сокращении в 2026 году, и как вообще не потерять работу

Многие работники уверены: при увольнении по сокращению им обязаны выплатить три оклада. Но юрист Александр Маленков в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, что «трех окладов» в законе нет — все решают переговоры, а работодателя, который пытается перевести редактора в курьеры, можно наказать через суд. А психолог и философ Анна Кирьянова рассказала, как себя вести, чтобы не попасть под сокращение первым.

Просто так нельзя уволить

Юрист Александр Маленков подчеркнул, что трудовое законодательство защищает работника гораздо сильнее, чем многие думают. Если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру, а также в суд.

«Если работник является кормящей матерью, вышел после декрета либо у него есть инвалидность, то у него особые условия труда. Просто прийти и сказать: „Мы вас завтра выгоним“ — нельзя», — предупредил Маленков.

Ситуация, когда работодатель предлагает редактору стать курьером, также незаконна.

«У вас прописаны должностные обязанности в трудовом договоре. Если вас уволят, суд восстановит вас на работе, и работодатель компенсирует зарплату, все расходы, в том числе на суд», — пояснил юрист.

Сколько реально платят при сокращении

Маленков развеял самый популярный миф о трех окладах.

«Нет железного правила, что три оклада при сокращении выплачиваются. Все зависит от положения компании, это переговорная позиция», — сообщил эксперт.

Самый сложный случай, продолжил специалист, — ликвидация бизнеса. Здесь суд может оказаться бессилен.

«Если компания действительно закрывается, восстановиться на работе не получится. Но сразу это не происходит. Нормальные работодатели идут навстречу: „Мы закрываем бизнес. Готовы выплатить деньги, которые есть. Не согласны — пожалуйста, в суд“», — описал ситуацию Маленков.

Сплетни и интриги приведут к увольнению

Пока юристы разбирают выплаты, психолог Анна Кирьянова предупредила, что лучший способ избежать судебных тяжб — не доводить ситуацию до сокращения. Особенно опасно, когда сотрудники тратят время на нерабочие отношения.

«Сплетни, обсуждения, подковерная борьба, зависть. Эти люди первыми могут потерять работу», — заявила Кирьянова.

Четыре совета, как не попасть под сокращение

Не обсуждать сокращения с коллегами;

Доказать свою пользу начальнику;

Не нервничать и не бояться;

Здраво оценить свой вклад.

Кирьянова признала, что иногда сокращение — это не катастрофа, а шанс.

«Есть люди, которых пока не выгонишь, они сами не уйдут. И иногда именно насильственное сокращение ставит перед необходимостью что-то начинать другое», — заключила психолог.

Для тех, кто все-таки решил сменить сферу или боится остаться без дохода, есть хорошая новость: подмосковный рынок труда для рабочих специальностей сейчас переживает настоящий бум. Наладчикам оборудования предлагают от 218 тысяч рублей, строителям — почти 217 тысяч рублей, а сварщикам — более 205 тысяч, причем спрос на эти профессии продолжает расти двузначными темпами.