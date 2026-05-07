Катерина Шпица стала мамой во второй раз

Российская актриса Катерина Шпица вновь стала мамой: она родила второго сына, пишет The Voice. О радостном событии артистка сообщила поклонникам необычным способом — опубликовала в социальных сетях видео, которое было снято еще зимой. На кадрах запечатлена гендерная вечеринка, которую Шпица устроила в узком семейном кругу.

Ведущим мероприятия выступил иллюзионист Александр Шальнев. Он разыграл настоящее представление, кульминацией которого стало слово «мальчик». В подтверждение пола будущего ребенка ведущий выпустил голубые воздушные шары. Супруги и их близкие, по словам актрисы, были одновременно растеряны и очень рады.

«Видео подтверждает то, что нам объявил иллюзионист под Новый год», — написала Катерина, поблагодарив друга за ценные кадры.

Напомним, что эта беременность была для актрисы долгожданной. В ноябре 2024 года Шпица призналась, что потеряла ребенка. Однако судьба подарила ей второй шанс.

Еще в конце декабря актриса рассекретила свое положение и, несмотря на ожидание малыша, продолжала выходить в свет и посещать мероприятия. Пол будущего ребенка она узнала заранее и даже выбрала для него имя (какое — пока держится в секрете).

У Катерины есть 14-летний сын от первого брака. Недавно подросток получил первый паспорт, и вот теперь в семье Шпицы снова пополнение.

