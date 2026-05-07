Укутанного в простыню мужчину заметили в Балашихе: психолог рассказала, как вести себя со странными прохожими

В четверг, 7 мая, по одной из улиц Балашихи бежал мужчина, на котором из одежды была лишь одна простыня, в которую он кутался на ходу. Информация о происшествии и фотографии очевидцев почти мгновенно разлетелись по соцсетям. Психолог, немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд рассказала REGIONS, как вести себя в случае встречи с таким прохожим.

По информации соцсетей, прежде чем стать главным героем интернет-пабликов, мужчина в столь экстравагантном виде успел добежать до оживленного Щелковского шоссе. Там его уже заметили и автомобилисты, проезжавшие мимо.

Те свидетели, которые смогли разглядеть беглеца поближе, обратили внимание на множественные свежие царапины, украшавшие его лицо и тело. В этой связи очевидцы сразу же начали строить догадки, что именно послужило причиной столь поспешного и нелепого бегства.

Психолог Гринвальд настоятельно рекомендует не вступать в прямой контакт с человеком, который ведет себя в общественном месте неадекватно и странно. По ее мнению, в непонятной и пугающей для него самого ситуации человек может сильно испугаться неожиданного внимания и совершенно неверно истолковать чужие намерения.

По словам специалиста, в случае, если есть возможность, стоит попытаться с безопасного расстояния жестами или голосом убедить человека покинуть проезжую часть и перебраться на тротуар, чтобы он не попал под колеса автомобиля. О самом же происшествии в любом случае желательно сообщить в экстренные службы.

«После того, как человек окажется в относительной безопасности, важно сразу же вызвать экстренные службы и дождаться их, наблюдая за состоянием человека со стороны. В таких ситуациях никогда не помешают окружающие», — добавила психолог.

Ранее терапевт Стермер заявила о пользе работы на даче без одежды.