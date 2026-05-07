Порядка 5 тыс. звонков с целью узнать состояние родственника в больнице обработали по тел. 122 в Московской области

В регионе по единому номеру 122 можно узнавать о состоянии близких, которые проходят стационарное лечение в больницах Министерства здравоохранения Московской области.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, с начала года специалисты колл‐центра приняли и обработали почти 5 тыс. подобных обращений. Услуга существенно облегчает жизнь родственников пациентов: они могут оперативно получать актуальные сведения напрямую от лечащих врачей или сотрудников больниц, экономя время и силы.

Механизм получения информации предельно прост: родственник пациента звонит на номер 122 и оставляет заявку с просьбой предоставить сведения о состоянии больного. Сроки предоставления ответа четко регламентированы: если обращение поступило до 11:00, информация будет передана до 20:00 того же дня. Если же заявка оформлена после 11:00 либо в выходной или праздничный день, ответ поступит до 20:00 следующего рабочего дня.

Важно, что воспользоваться услугой можно только в отношении пациентов старше 18 лет при условии, что при госпитализации они указали данные родственника, которому разрешено передавать информацию. Такой подход позволяет строго соблюдать нормы врачебной тайны и защищать персональные данные: медучреждение вправе делиться сведениями лишь с теми, кого сам пациент уполномочил на их получение.

На данный момент сервис успешно работает в 49 медицинских организациях Подмосковья, включая МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московский областной онкологический диспансер и Московский областной госпиталь ветеранов войн.

