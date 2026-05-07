В мкр-не Опытное поле Котельников близится к завершению строительство воспитательно-образовательного комплекса

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники подходит к финалу строительство воспитательно‐образовательного комплекса — готовность объекта достигла 85%. Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет бюджетных средств. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ежедневно на строительной площадке трудятся более 400 специалистов. Сейчас они сосредоточены на ключевых этапах: завершают фасадные работы, занимаются отделкой внутренних помещений и монтажом инженерных систем.

Подрядная организация уже приступила к благоустройству прилегающей территории — обустраивает проезды и тротуары, создает зоны для игр и занятий спортом.

Комплекс, занимающий площадь почти 34 тыс. кв. м, объединит два важных социальных объекта: школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Открытие нового учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года.

