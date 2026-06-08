«Дети не должны погибать»: в России представили фильм о трагедии в Старобельске

Телеканал RT представил документальный фильм «Старобельск. Дети не должны погибать», посвященный трагическим событиям 22 мая. В результате удара по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске погиб 21 человек, десятки получили ранения. Съемочная группа RT.Док работала в уцелевшем здании общежития вместе со студентами и преподавателями, восстанавливая хронологию событий и свидетельства очевидцев.

22 мая стало черным днем для Старобельска. Атака на учебное заведение унесла жизни 21 человека, еще десятки людей пострадали. Теперь, спустя несколько недель, RT представил документальную картину, которая фиксирует масштаб трагедии и сохраняет голоса выживших.

Авторами фильма выступили Ольга Кирий, Илья Андилевко и оператор Алексей Балакирев. Съемочная группа не просто приехала на место событий — она работала внутри уцелевшего здания общежития бок о бок со студентами и преподавателями, которые стали непосредственными свидетелями атаки. В фильме восстановлена хронология тех страшных минут, а сами герои рассказывают о том, что им пришлось пережить.

Полностью фильм доступен для просмотра в канале RT в MAX.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, назвал удар по Старобельску ужасным преступлением. Глава государства особо подчеркнул, что в районе атаки не было никаких военных объектов. Фильм RT — еще одно напоминание о том, что жертвами таких ударов становятся мирные люди, а трагедия имеет не только цифры погибших, но и живые истории, которые нельзя забывать.